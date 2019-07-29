ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2740 пунктов

Российские «голубые фишки» утром в понедельник в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2740 пунктов.

Судьба всех развивающихся рынков в руках ФРС, и мы остаемся оптимистами на данную тему. Рынок считает, что ставка будет снижена на 25 б.п. Ставка будет снижена в ответ на растущее беспокойство по поводу последствий торговых войн и замедления мировой экономики. На рынке также циркулируют слухи, что средства полученные «Газпромом» от продажи казначейских акций могут быть пущены на выплату промежуточных дивидендов.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5% до 7,25%. Таргет ЦБ по ключевой ставке составляет 6-7%. Мы полагаем, что через год ключевая ставка будет находиться на уровне 6,5%. Рост котировок облигаций должен обеспечить неплохой профит банковской системе.

Нефть сорта Brent торгуется по $62,94, понижаясь на 0,68%. Баррель лиха дешевеет на фоне опасений по поводу перспектив глобального экономического роста. Рубль в легком минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,4-63,7, евро/рубль – 70,5-70,8. Евро/доллар – 1,112.

Август в России очень сложный месяц – дефолт 1998 года, назначение Владимира Путина премьером и начало второй чеченской войны 1999 году, активная стадия дела «Юкоса» в 2003 году, грузинская война и начало мирового кризиса 2008 года и т.д. Астрологи связывают это с датой фактического основания современной буржуазной России – победой Бориса Ельцина над ГКЧП в августе 1991 года. Мы не суеверны, однако август, действительно, сложный месяц – торговые противоречия США и Китая никто не отменял. И после вероятной оптимистичной реакции рынков на решение ФРС мы рекомендуем выйти в кэш.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»