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Курсы валют ЦБ РФ на 29 июля: 63,5210 руб/доллар США и 70,6417 руб/евро

29 июля 2019
ЦБ РФ с 30 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,5210 руб.
  • 1 евро - 70,6417 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,1609 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3939 р. (0,62%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3307 р. (0,47%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4064 р. (0,44%).

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