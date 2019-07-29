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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июля: 2 878,4500 руб/1 г золота и 33,3700/1 г серебра

29 июля 2019
ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 878,4500 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,3700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 751,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 109,3201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,8200 р. (0,62%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,63%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,3800 р. (2,09%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,7000 р. (0,50%).

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