ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке с 22.07 по 28.07

По оценкам ИАЦ «Альпари», белорусский рубль укрепляется к валютной корзине четвертую неделю подряд на этот раз за счет снижения курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,08%, до 2,0271 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 0,98% и стоит 2,2576 бел. руб. Российский рубль подешевел на 0,07% и стоит 3,2128 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате сократилась за неделю на 0,21%.

Всего с начала года доллар подешевел на 6,14%, евро — на 8,72%, а российский рубль подорожал на 3,21%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,12%. При этом в середине недели минимумы с начала года обновили доллар и валютная корзина, а евро обновил минимум в ее конце.

Основным фактором наступающей недели будет продолжение снижения евро на мировых рынках. В результате доллар и российский рубль на белорусском рынке изменятся мало. Доллар останется вблизи 2,03 бел. руб., российский рубль — около 3,21 бел. руб. за 100 российских. А евро может подешеветь до 2,24 бел. руб.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ вырос на $200,7 млн (+2,5%) и на 1 июля составил $8,291 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста ЗВР в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июне вырос на 0,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»