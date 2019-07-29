Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы обойдутся без резких движений

29 июля 2019

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 26 июля S&P500 обновил максимум, достигнув 3025 пунктов на фоне ряда сильных отчетностей и данных по ВВП США за второй квартал. Рынок позитивно воспринял пиковые с конца 2017 года значения потребительских расходов. Драйвером роста стали успешные квартальные отчеты Google и Twitter. Впрочем, среднесрочный канал, соединяющий максимумы января и сентября 2018 года, по индексу широкого рынка еще не пробит.

Технологические компании, банки и производители полупроводников закрылись лучше рынка в конце прошлой недели, хуже рынка был энергетический сектор. Финансовый сектор наконец вышел из длительной консолидации и устремился вверх.

Фьючерс на S&P500 в моменте торгуется в узком флэте, тестируя сопротивление 3020 пунктов. Наступившая неделя очень важна для американских фондовых площадок.  Главными событиями ближайших дней станут решение ФРС по ставке, торговые переговоры между Китаем и США, а также продолжающийся сезон отчетности и данные по занятости. Участники рынка практически единодушны в том, что ФРС опустит ставку на 0,25% и даст намек на готовность к дальнейшему смягчению своего курса. Цель регулятора — способствовать продолжению растущего тренда в  экономике США и стимулировать инфляцию. Несмотря на возобновление очных переговоров между Вашингтоном и Пекином впервые после саммита G20, в отношениях сторон сохраняется напряженность, и в последние дни они подавали смешанные сигналы без признаков стремления к компромиссу.

Волатильность подает сигналы к возможной коррекции. «Индекс страха» VIX  формирует двойную дивергенцию на дневном таймфрейме, подобную той, что наблюдалась в июле 2018 года и в декабре 2017 года.

В случае ухода фьючерса на S&P500 ниже 2992 и 2972 пунктов не исключаем повышения волатильности от 1-2% на фоне тестирования важного канала после заседания ФРС и переговоров между США и Китаем. Другим «медвежьим» техническим сигналом является нисходящая дивергенция по S&P500 на дневном графике.

Если сегодня будет пробит уровень 3027 и индекс закрепится выше 3020 пунктов, не исключено локальное движение к 3040 до заседания ФРС.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Леонид Ставицкий: Для восстановлению районов, пострадавших от паводка в Иркутской области, необходимо решить 3 задачи
Вторая река начала подтапливать город Байкальск
В Иркутске устанавливают дамбы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги