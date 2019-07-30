ИАЦ «Альпари»: Рынок в «зеленом», но ярких идей мало

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», фондовый рынок РФ в финальный июльский понедельник вышел в плюс. Взрывной рост в «Газпроме» остается одним из ключевых дайверов для повышения индексов, бумаги «Уралкалия» тоже помогают. Это работает, пока внешний фон нейтрален, а иностранные инвесторы экономят силы в ожидании решений японского и американского центробанков.

Индекс МосБиржи вернулся в область 2724 пунктов и завтра может консолидироваться в пределах 2700-2735 пунктов. Индекс РТС комфортно чувствует себя около 1350 пунктов, хотя пока непонятно, как поведут себя курсы валют в ближайшие двое суток.

В бумагах «Уралкалия» наметился отскок после серии коррекции. Чистая прибыль компании по стандартам РСБУ за первое полугодие 2019 года составила 49,9 млрд руб. против убытка в размере 2,3 млрд руб. годом ранее. Выручка расширилась на 23%, неплохо показали себя параметры прибыли до налогообложения. Показатели, в целом, смотрятся очень неплохо, и акции могут вернуться в область 105 руб. без особенной траты сил.

Акции «Яндекса» сегодня испытывают стресс из-за появления инициативы Госдумы запретить иностранцам владеть крупными IT-компаниями. Это перекрыло весь позитив по отчетности «Яндекса». В то же время, хорошо видно, что идея в том виде, в котором она сформулирована и преподнесена, не будет жизнеспособной, поэтому через пару дней бумага может и отскочить.

Доллар США к вечеру слегка дорожает в паре с рублем, здесь ровным счетом ничего не происходит и не будет происходить, пока инвесторы не получат на руки факты от ФРС. Средние торговые рамки доллара на вторник составляют 62-64 руб. Евро сохраняет позиции возле 70,68 руб., и завтра может колебаться в границах 70,30-71,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»