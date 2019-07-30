«Альпари»: Акции «второго эшелона» стали локомотивом роста

В понедельник, 29 июля, российский фондовый рынок пребывал в «зеленой» зоне, и даже негативные внутренние и внешние новости не смогли остановить рост акций. Индекс РТС в понедельник поднялся на 0,39%, а индекс МосБиржи вырос на 0,46%. В лидерах роста снова оказались малоликвидные акции «Уралкалия», подорожавшие за день на 5,9%. Также можно отметить неплохой рост котировок акций «ТГК-1», группы «ПИК», привилегированных и обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», привилегированных акций «Татнефти».

Аутсайдерами дня оказались акции Yandex, потерявшие 3,14% стоимости на новостях о возможном запрете на анонимное пополнение электронных кошельков, что может нанести определенный финансовый ущерб совместному проекту технологической корпорации со «Сбербанком» «Яндекс.Деньги» и снизить выручку группы компаний «Яндекс» в целом. Полагаем, что сегодня на открытии мы увидим небольшой рост российских фондовых индексов. Вероятно, индекс РТС сегодня покажет динамику в диапазоне 1340-1380 пунктов, а индекс Московской биржи — в интервале 2700-2770 пунктов.

Фондовый рынок США в понедельник показал неоднозначную динамику в преддверии решения ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено завтра. Индекс Dow 30 вырос, но только на 0,11%, индекс S&P 500 понизился на 0,16%, а индекс Nasdaq упал даже на 0,44%. Азиатские рынки сегодня с утра в растущем тренде на новостях о том, что США и Китай смогут договориться о преодолении взаимных торговых разногласий.

Цена на нефть марки Brent в понедельник выросла на 0,8%, до $63,69 за баррель, а техасской WTI — на 1,5%, до $57,02 за баррель. Ожидания нормализации отношений Китая и США, а также, вероятно, пересмотра методологии ОПЕК к оценке глобального предложения нефти, толкают цены вверх. Сегодня утром рост цен на нефть продолжается, обе эталонные марки с утра дорожают почти на 0,3%. Наш прогноз на сегодня по цене Brent: $63-64 за баррель.

Мы считаем, что на открытии торгов курс рубля попробует укрепиться. Мы сохраняем прогнозы по курсу рубля к доллару в 63-64 руб. и по курсу рубля к евро в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»