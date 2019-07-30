ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 30 июля 2019 года

По данным ИАЦ «Альпари», в понедельник, 29 июля, рубль незначительно подешевел к доллару и евро, а также укрепился по отношению к британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 63,43 руб., евро/рубль — на 0 31%, до 70,72 руб., пара фунт рубль снизилась на 1,17%, до 77,55 руб.

Рубль подешевел на открытии торговой сессии на фоне завершения налогового периода, снижения цен на нефть на торгах в Азии, а также предстоящего заседания ФРС США (30-31 июля). С ростом нефтяных котировок с $62,91 до $63,88 за баррель, пара доллар/рубль снизилась с 63,63 до 63,43 руб. Нефтяные котировки подросли на фоне напряженной ситуации ан Ближнем Востоке, а также ожиданий новых переговоров между США и Китаем в Шанхае.

К единой валюте рубль ослабился на 0,31% и укрепился к британцу на 1,17%. Такой сдвиг вызвала своим ростом кросс-пара евро/фунт. Фунт обновил двухлетний минимум к доллару США на американской сессии из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Глава МИД королевства Доминик Рааб заявил, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по «жесткому» сценарию.

Во вторник, 30 июля, баррель Brent подорожал на 0,34%, до $64,04. Условия для укрепления рубля неплохие. Основными событиями для финансовых рынков на текущей неделе остаются заседание ФРС США и возобновление переговоров между представителями Китая и США. Пятничный отчёт по рынку труда в США после заседания ФРС и снижения ставки может быть неинтересен участникам рынка.

Сегодня значительного укрепления рубля не ожидаю, поскольку рубль начал испытывать давление со стороны долгового рынка. Индекс RGBI снизился на 0,2%, до 143,23 пункта. Снижение ставки ЦБ РФ могут подтолкнуть зарубежных инвесторов к выходу из ОФЗ. Хочется посмотреть, как пройдут аукционы Минфина в среду. Может снижение RGBI ложная тревога. К закрытию торгов в Европе ожидаю снижение пары доллар/рубль до 63,25 руб. По паре евро/рубль ожидаю снижение с 70,72 до 70,45 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»