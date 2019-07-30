ИАЦ «Альпари»: Рубль нервничает в ожидании решения ФРС

В понедельник, 29 июля, рубль снова отступил перед долларом и евро. В первый рабочий день динамика рубля оказалась не похожа на пятничную: существенное снижение к евро и менее существенное к доллару. Как результат, к закрытию торгов понедельника обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос, но лишь на 9 коп. (+0,15%), до 63,46 руб., а евро смог прибавить 21 коп. (+0,3%), подорожав до 70,71 руб.

Рубль нервничает в ожидании решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду поздно вечером. Аналитики ожидают, что комитет по открытым рынкам ФРС решит понизить ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, хотя есть мнения, что снижение может оказаться более глубоким, даже на 50 базисных пунктов. Предварительные данные по росту ВВП США за второй квартал в годовом исчислении, вышедшие в пятницу, значительно превысили прогнозы аналитиков.

Напомним, что консенсус экспертов ожидал, что во втором квартале в годовом исчислении темпы роста американского ВВП замедлятся до 1,8% после мощного роста в первом квартале на 3,1%. Но, как оказалось, ВВП США во втором квартале вырос даже на 2,1% в годовом исчислении. Поэтому не исключено, что комитет по открытым рынкам не найдет оснований для таких усиленных мер стимулирования экономики как снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Цена нефти сорта Brent в понедельник выросла на 0,8%, до $63,69 за баррель. Рынок ожидает, что США и Китаю удастся достичь компромисса по вопросу о выходе из торговой войны. Сегодня с утра Brent продолжает дорожать, прибавляя 0,3%.

Полагаем, что сегодня при открытии рубль попробует укрепиться. Мы пока не меняем прогнозы, ожидая по курсу доллара к рублю 63-64 руб., а по курсу евро к рублю 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»