ИАЦ «Альпари»: EUR/USD - уровень 1,11 защищается продавцами опционов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в понедельник, 29 июля, торги по евро завершились в небольшом плюсе. Цена осталась в диапазоне 25 июля, но не снизилась к его нижней границе. Планы продавцов нарушила новость из Британии и рост кросса-пары евро/фунт. Фунт обновил двухлетний минимум к доллару США на американской сессии из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без сделки. Глава МИД королевства Доминик Рааб заявил, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по «жесткому» сценарию.

В понедельник британский фунт подешевел к доллару США на 1,32%, во вторник в Азии – на 0,54%. Он может стать локомотивом для всего валютного рынка и утащить за собой основные валюты. Тем более, доллар хорошо чувствует себя перед заседанием FOMC. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 б.п. составляет 73,9%, на 50 б.п. – 26,1%.

Во вторник «медвежьи» настроение увеличились. Рискну рассмотреть падение до 1,1082. Сильного падения курса евро я не ожидаю до 9 августа, так как на страйке 1,11 большой объем опционов PUT. За 10 дней до экспирации продавцы опционов имеют самый большой доход от распада опциона, поэтому им нельзя допустить, чтобы они вышли в деньги. Для них это потери. Заскочить под 1,11 можем, но, скорее всего, около 1,11 стоит ожидать резких отскоков вверх.

В 10:00 Швейцария опубликовала индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль.

В 12:00 еврозона выпустит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июль.

В 15:00 Германия опубликует индекс потребительских цен за июль.

В 15:30 США представит базовый индекс расходов на личное потребление за июнь, а также заявит об изменении расходов и доходов населения за июнь.

В 16:00 в США выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май.

В 17:00 США опубликуют индикатор потребительской уверенности за июль и сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июнь.

В 23:30 Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в стране.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»