ИАЦ «Альпари»: Жесткий Brexit топит фунт

Фунт стерлингов продолжает терять позиции в паре с долларом США, и чем дальше, тем мрачнее прогнозы ИАЦ «Альпари» для «англичанина». После того как Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту «мягкую» Терезу Мэй, отток капитала из фунта усилился. Это связано с позицией Джонсона и того кабинета министров, который он «соберет» под себя, относительно Brexit.

Опорным теперь считается вариант, при котором Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 октября 2019 года. Предполагается, что сделки с ЕС не будет, то есть Лондон пойдет по жёсткому сценарию, которого так старалась избежать Мэй. Джонсон говорит, что Великобритания покинет ЕС в октябре в любом случае, как бы ни складывались обстоятельства.

Без сделки — это значит, что не будет соглашений о переходном периоде, внутри которого сохранялись бы договоренности, в том числе и по работе в финансовом секторе. Без сделки — значит, Великобритания не согласна платить ЕС за срывы предыдущих соглашений. Без сделки — значит, торговля и финансовый рынок пострадают первыми и потянут за собой все остальное.

Жесткий вариант Brexit может дорого стоить Великобритании, но Джонсон никогда не скрывал своей позиции в данном вопросе и придерживался стратегии «быстро, без компромиссов, но болезненно». Предполагается, что при этом варианте ВВП Великобритании может потерять от 1% до 1,5%, провалится экспорт, параметры новых заказов, а значит, и промпроизводство, и занятость.

Именно поэтому фунт стерлингов столь чувствителен к новостям про Brexit. Сейчас пара фунт/доллар продолжает снижаться, торгуется около 1,2130, обновляет минимумы с марта 2017 года и вполне может отступить в область 1,2000.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»