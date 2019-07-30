ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2740 пунктов

Российские «голубые фишки» во вторник торгуются разнонаправлено без четкой динамики. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2740 пунктов. Американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен призвали ввести более жесткие санкции в отношении России, предложив поправки в закон об оборонном бюджете США на 2020 год. В числе поправок, предлагаемых новым законопроектом, запрет на операции с новым российским суверенным долгом в течение 90 дней. Рынок пока не воспринимает данную историю всерьез.

Нефть сорта Brent торгуется по $63,96, повышаясь на 0,53%. Дональд Трамп заявил, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на ФРС в преддверии заседания. Плюс сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Рубль в легком плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,2-63,5, евро/рубль – 70,4-70,7. Евро/доллар – 1,114.

По данным опроса «Левада-центра», 38% российских граждан не хотят, чтобы действующий президент страны Владимир Путин оставался на своей должности после окончания текущего срока полномочий. За то, чтобы Путин оставался у власти высказались 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 года – 67%.

С рейтингом Путина всегда было связано отношение глобальных инвесторов к российскому рынку акций, в нулевые годы это, прежде всего, касалось таких фишек как «Газпром» и «Роснефть», то есть компаний, которые поучаствовали в покупке активов опального «Юкоса». Тогда высокий рейтинг действующего президента был гарантией экономических реформ и непересмотра итогов приватизации. Если кто помнит, в 2004 году был доклад Счетной палаты, который фактически признал залоговые аукционы мошенничеством. Однако сейчас рейтинг Путина, который фактически создал современную Россию, в понимании спекулянтов – это санкции и прочий конфликт с Западом.

Мы не думаем, что Владимир Путин пойдет на новый президентский срок. Однако допускаем, что он может стать президентом новой конфедерации – Евразийского Союза.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»