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Курсы валют ЦБ РФ на 30 июля: 63,3791 руб/доллар США и 70,5980 руб/евро

30 июля 2019
ЦБ РФ с 31 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,3791 руб.
  • 1 евро - 70,5980 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,0632 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1419 р. (0,22%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0437 р. (0,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0977 р. (0,11%).

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