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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июля: 2 897,8501 руб/1 г золота и 33,4700/1 г серебра

30 июля 2019
ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 897,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,4700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 770,6300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 128,7200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4000 р. (0,67%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,30%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,1000 р. (1,09%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,3999 р. (0,62%).

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