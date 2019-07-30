Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Тема санкций снова может напомнить о себе

30 июля 2019

Ряд американских конгрессменов требует вести новые санкции в отношении России, причем они должны быть юридически обоснованными и широкими. Элиот Энгл и Майкл Маккол, представители Конгресса, написали соответствующее письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором выразили свое беспокойство отсутствием санкции должного уровня из-за применения Москвой химического оружия в Соединенном Королевстве. Это уже второе аналогичное письмо за короткий отрезок времени. Ранее сенаторы Ван Холлен и Марко Рубио предложили санкционный план в отношении России.

Уже сейчас, напомню, в оборонном бюджете на следующий год есть поправка о запрете американским гражданам любых сделок с госдолгом РФ. Проект бюджета еще должен пройти через Сенат и стол президента.

В последние полгода ни одно требование американских политиков ужесточить санкционный режим в отношении России не было удовлетворено, и в настоящий момент геополитический фон смотрится вполне нейтральным. Однако тема санкций слишком многогранная, чтобы задвинуть ее в дальний угол и рассматривать всерьез, только когда гром уже гремит. Вполне в американских традициях реанимировать ее тогда, когда будет необходимо, потому такой риск нельзя сбрасывать со счетов.

Пока же валютный рынок нейтрален. Доллар США днем немного снижается и торгуется по 63,35 руб., до завтрашнего вечера тут вряд ли нарисуют сколько-нибудь активные движения. В паре евро/рубль также наблюдается небольшая просадка к 70,61, не исключено сползание в область 70,50.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 


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