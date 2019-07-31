Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рынок переходит в режим ожидания

31 июля 2019
По оценкам ИАЦ «Альпари», к вечеру вторника российский фондовый рынок пробует уйти в «красную» зону, так как инвесторы плавно уклоняются от рисков в преддверии заседания ФРС США. Индекс МосБиржи отошел к 2720 пунктам и легко может снизиться к 2700 пунктам. Индекс РТС пока балансирует в равновесии около 1354 руб.

Бумаги «Газпрома» во вторник больше не смогли расти и, если сделать шаг назад, видно, что растущий импульс гаснет. Если в ближайшие сутки-двое внешняя конъюнктура позволит акциям дорожать, можно актуализировать цель движения к 250 руб. черед промежуточное сопротивление 245 руб. Если нет, акции имеют шанс сползти в область 214-223 руб.

Акции «Яндекса» выровнялись после двухдневной волатильности и сегодня прибавляют в весе, торгуясь около 2541 руб. В теории, бумагам вполне по силам выйти за пределы диапазона 2440-2591 руб. вверх.

Что с рублем? На текущий момент все спокойно, мировые инвесторы в ожидании сигналов от Федеральной резервной системы. До момента принятия решений по ставке вряд ли рублевые пары будут двигаться излишне активно. Доллар США способен консолидироваться в пределах 63,35-63,75 руб., евро может торговаться около 70,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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