ИАЦ «Альпари»: Рынок переходит в режим ожидания

Бумаги «Газпрома» во вторник больше не смогли расти и, если сделать шаг назад, видно, что растущий импульс гаснет. Если в ближайшие сутки-двое внешняя конъюнктура позволит акциям дорожать, можно актуализировать цель движения к 250 руб. черед промежуточное сопротивление 245 руб. Если нет, акции имеют шанс сползти в область 214-223 руб.
Акции «Яндекса» выровнялись после двухдневной волатильности и сегодня прибавляют в весе, торгуясь около 2541 руб. В теории, бумагам вполне по силам выйти за пределы диапазона 2440-2591 руб. вверх.
Что с рублем? На текущий момент все спокойно, мировые инвесторы в ожидании сигналов от Федеральной резервной системы. До момента принятия решений по ставке вряд ли рублевые пары будут двигаться излишне активно. Доллар США способен консолидироваться в пределах 63,35-63,75 руб., евро может торговаться около 70,50 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»