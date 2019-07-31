ПСБ: Продолжаем консолидироваться

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок провел сессии в консолидации у уровней закрытия предыдущего дня, несмотря на негативный внешний фон. Так, продажи в наших бумагах поддерживала ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снижались на 0,3% и 0,4% соответственно. Единственным фактором в поддержку наших акций была динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавлял порядка четверти процента, поднявшись в район 64 долларов за баррель. На таком фоне к 18.20 индекс МосБиржи не изменился относительно уровней закрытия предыдущего дня, удержав позиции в районе 2730 пунктов. Лидерами торгов выступили акции МосБиржи и Сбербанка, прибавившие более 1%. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и Россети, упавшие на 2,5% и 2,1% соответственно. В результате сегодняшней динамики можно говорить о том, что рынок продолжает консолидацию в районе сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. При этом сегодня рынок удержал позиции несмотря на существенный внешний негатив. Это может быть связано с тем, что часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ФРС США, предпочитая пересматривать портфели уже «имея на руках» решение американского регулятора по ставке и сопутствующие ему комментарии. В этой связи завтра можно ожидать попыток продолжения консолидации на нашем рынке.



На валютной секции Московской биржи рубль несколько ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,1%, торгуясь в районе 63,5 и 70,8 рубля соответственно. Отметим, что с третьей декады июня техническая картина в американской валюте не меняется. Более месяца она движется в диапазоне 62,5 – 64 рубля, не находя сил для направленного движения. Возможно, что поводом для такого движения станет результат заседания ФРС. В случае снижения ставки и мягкой риторики американского регулятора, спрос на валюты EM и, в частности, рубль может вырасти. В этой ситуации «медведи» в паре USD/RUB попытаются перехватить инициативу и пробить нижнюю границу сложившегося коридора.