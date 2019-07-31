ИАЦ «Альпари»: Снижение процентной ставки в США позволит рублю укрепиться

Вторник, 30 июля, оказался не особо радостным для рубля: доллар и евро хоть немного, но всё-таки укрепились. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «завтра» вырос снова на 9 коп. (+0,15%), до 63,52 руб., а евро подорожал на 14 коп. (+0,19%), до 70,86 руб.

Сегодня всё внимание российского и мировых валютных рынков будет приковано к решению ФРС по процентной ставке. А оно обещает быть историческим: комитет по открытым рынкам может понизить ставку впервые за последние 10 лет. Консенсус аналитиков ждёт снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов до 2-2,25%. Более того, некоторые американские эксперты прогнозируют, что это ожидаемое снижение будет далеко не единственным, с него стартует цикл снижения процентной ставки, который продлится вплоть до президентских выборов в 2020 году. Снижение процентной ставки в США может ослабить доллар и предоставить рублю шанс для укрепления.

Цена на нефть марки Brent 30 июля снова выросла, прибавив 1,75%, до $64,81 за баррель. На нефтяном рынке формируется позитивный новостной фон. Прежде всего, это распространенная агентством Reuters новость, что в Иране в июле снизился экспорт нефти до рекордно низких 100 тыс. баррелей в сутки. Ожидание переговоров США и Китая по вопросу о выходе из торгового конфликта тоже внушает оптимизм, хотя небольшой. Утром цена Brent продолжает рост и повышается на 0,3%.

Сегодня на открытии торгов рубль, скорее всего, покажет разнонаправленную динамику. Наши прогнозы остаются стабильными: по курсу доллара к рублю ждём 63-64 руб., а по курсу евро к рублю — 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»