ИАЦ «Альпари»: Начало торгов ожидается крайне противоречивым

Большинство основных западных индексов завершило вторник снижением. На этом фоне российские индексы выглядели чуть лучше, закрывшись разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,23%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,05%.

Среди лидеров роста – «Яндекс» (+1,61%) и «МосБиржа» (+1,48%). Среди лидеров снижения – «ФСК ЕЭС» (-2,62%) и «Татнефть»-преф (-1,78%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,09%. Утром среды индексы стран АТР дружно снижались на 0,4-1,4%. Зато фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 019 п., на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Падающие азиатские рынки и растущая утром нефть задают противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2705-2760 пунктов, по индексу РТС — 1340-1365 пунктов.

Во вторник нефть решила прервать затянувшийся «боковик» и перешла к росту. Торги начались на уровне $63,8 за баррель марки Brent. Вечером цена преодолела сопротивление на $64,6 и к концу дня достигла $64,8, вернувшись к значениям, на которых последний раз была 16 июля. Повестку дня на рынке формировали события вокруг Персидского залива и сообщения СМИ о наметившимся дефиците сланцевой нефти в США. К самому концу дня рынок поддержал отчет Американского нефтяного института, который показал снижение запасов нефти на 6,0 млн баррелей после снижения на 11,0 млн баррелей неделей ранее. Утром среды рост цен на черное золото продолжился, и они превысили $65 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,4-65,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $64,6 сместился до $62,8-67,4. В начале американской сессии выйдет статистика Управления энергетической информации США по запасам нефти. Ожидается их снижение за неделю на 1,8 млн баррелей после снижения на 10,8 млн баррелей неделей ранее.

Несмотря на растущую нефть, рубль накануне умеренно снизился, чему способствовало окончание налоговых платежей. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,5075 руб. (+7,5 коп.), а европейская валюта выросла до 70,8225 руб. (+10,25 коп.). Растущая вчера вечером и сегодня с утра нефть может поддержать рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,9-64,1 руб., для европейской валюты — 70,1-71,5 руб. Внимание валютных трейдеров сегодня будет приковано к итогам двухдневного заседания ФРС США. Наиболее вероятный его исход – снижение ставки на 0,25 п.п. Такое решение вряд ли удивит рынки, и все внимание будет приковано к последующему заявлению руководства американского регулятора.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»