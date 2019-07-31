ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 31 июля 2019 года

Поддержка на первую половину дня у рубля есть

Во вторник, 30 июля, по итогам дня рубль подешевел к доллару США, евро и укрепился к британскому фунту. Потери были незначительными. Пара доллар/рубль выросла на 0,12%, до 63,50 руб., евро/рубль – на 0,14%, до 70,82 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,49%, до 77,17 руб.

Торги по рублевым парам открылись снижением на фоне утреннего роста цен на нефть. «Россиянин» понес потери против доллара и евро на американской сессии. Участники рынка корректировали свои позиции в ожидании результатов заседанием Комитета Открытого рынка ФРС США. Ожидается, что уровень основных процентных ставок в США будет снижен на 0,25 процентных пункта. Наибольший интерес у трейдеров вызывают комментарии главы ФРС США о дальнейших перспективах изменения ставок.

Евро в ходе американских торгов во вторник поднимался выше 71 руб. впервые с 15 июля. Поддержку ему оказывала своим ростом кросс-пара евро/фунт. Британская валюта попала под давление вследствие роста вероятности того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения о дальнейших отношениях. Борис Джонсон заявил, что если ЕС не пойдет на компромисс, то придется подготовиться к Брекзиту без сделки.

На фоне повышения нефтяных котировок на 1,73% российская валюта отыграла частично понесенные потери на американской сессии. Нефть дорожает на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опубликованного отчета Американским институтом нефти (API).

По данным API, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились существенно, нежели прогнозировали эксперты. Запасы сырой нефти уменьшились на 6,02 млн баррелей, запасы бензина — на 3,14 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 890 тыс. баррелей.

Другим важным фактором, поддерживающим нефтяной рынок, являются предстоящие переговоры между США и Китаем. Участники рынка не ждут от них прорыва, но тут важно само событие, так как эта тема не поднималась в СМИ больше двух месяцев. Сопротивление расположено на уровне $65,85 за баррель. Рост ожидаю до обозначенного уровня. Потом возможна коррекция до $63,95.

В среду, 31 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent выросла на 0,31%, до $65,13 за баррель. Минфин сегодня проведет аукцион по ОФЗ на сумму 20 млрд руб. Поддержка на первую половину дня есть. Потом все будут ждать решения ФРС США по ставке. Я по-прежнему ожидаю, что пара доллар/рубль снизится в зону 62,75-63,00 руб. После чего можно будет из этой области опять рассматривать ослабление рубля. Пара евро/рубль восстановилась за счет роста пары евро/доллар, однако в паре с рублем уровень баланса находится на отметке 70,65 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»