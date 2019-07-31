Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2720-2750 пунктов

31 июля 2019

Российские «голубые фишки» в среду торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС в плюсе. Чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО во втором квартале 2019 года составила 250,3 млрд руб. (+16,3% г/г) или 476,9 млрд руб. за шесть месяцев 2019 года (+11,6% г/г). Все в рамках рыночных ожиданий.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2720-2750 пунктов. Нефть сорт Brent торгуется по $65,17, прибавляя 0,84%. Нефть растет на фоне снижения запасов в США и в ожидании снижения ставки Федрезерва. Российский рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,3-63,5, евро/рубль – 70,7-71,0. Евро/доллар – 1,115.

Спрос на облигации Белоруссии в 4,5 раза превысил предложение: при объеме размещения в 10 млрд руб. было подано заявок на 45 млрд руб. Спред к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов. При том, что первоначальный ориентир по белорусским облигациям обозначался как «премия 250 базисных пунктов». Ставка первого купона гособлигаций третьей и четвертой серий установлена на уровне 8,65% годовых. Она зафиксирована на весь срок обращения, и ей соответствует доходность к погашению через три года на уровне 8,84% годовых.

Новость в рамках евразийской интеграции, конечно, не последняя. Напомним, что Евразийский ЦБ запланирован в Алматы, а основным рынком капитала должна стать Московская биржа. Риск дефолта по белорусским суверенным облигациям не выше, чем по бондам самой России, так как РФ никогда не оставит своего стратегического союзника без поддержки. Ключевым вопросом является ввод единой валюты для РФ и РБ. Нам более близка позиция Александра Лукашенко – не российский рубль, а евразийский евро. При этом без участия Казахстана единая евразийская валюта вряд ли возможна.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
В Тулуне может быть создана ТОСЭР
Ремонт социальных объектов в Тулунском районе приостановлен из-за второй волны паводков
Администрация Слюдянки не исключают угрозу схода сели, камнепадов и оползней
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги