ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2720-2750 пунктов

Российские «голубые фишки» в среду торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС в плюсе. Чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО во втором квартале 2019 года составила 250,3 млрд руб. (+16,3% г/г) или 476,9 млрд руб. за шесть месяцев 2019 года (+11,6% г/г). Все в рамках рыночных ожиданий.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2720-2750 пунктов. Нефть сорт Brent торгуется по $65,17, прибавляя 0,84%. Нефть растет на фоне снижения запасов в США и в ожидании снижения ставки Федрезерва. Российский рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,3-63,5, евро/рубль – 70,7-71,0. Евро/доллар – 1,115.

Спрос на облигации Белоруссии в 4,5 раза превысил предложение: при объеме размещения в 10 млрд руб. было подано заявок на 45 млрд руб. Спред к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов. При том, что первоначальный ориентир по белорусским облигациям обозначался как «премия 250 базисных пунктов». Ставка первого купона гособлигаций третьей и четвертой серий установлена на уровне 8,65% годовых. Она зафиксирована на весь срок обращения, и ей соответствует доходность к погашению через три года на уровне 8,84% годовых.

Новость в рамках евразийской интеграции, конечно, не последняя. Напомним, что Евразийский ЦБ запланирован в Алматы, а основным рынком капитала должна стать Московская биржа. Риск дефолта по белорусским суверенным облигациям не выше, чем по бондам самой России, так как РФ никогда не оставит своего стратегического союзника без поддержки. Ключевым вопросом является ввод единой валюты для РФ и РБ. Нам более близка позиция Александра Лукашенко – не российский рубль, а евразийский евро. При этом без участия Казахстана единая евразийская валюта вряд ли возможна.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»