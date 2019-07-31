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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 июля: 2 910,7300 руб/1 г золота и 33,5300/1 г серебра

31 июля 2019
ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 910,7300 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 795,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 152,3000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8799 р. (0,44%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,18%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,5700 р. (1,39%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5800 р. (0,75%).

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