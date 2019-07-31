ИАЦ «Альпари»: первое за 10 лет снижение ставки ФРС

Сегодня среда, 31 июля, и именно на сегодняшний вечер запланировано самое важное, пожалуй, мероприятие месяца и даже квартала. Федеральная резервная система США завершает двухдневное заседание и готова будет принять решение по процентной ставке. Инвестиционный мир с вероятностью в 100% ждет снижения ставки на 25 базисных пунктов, до диапазона 2-2,25% годовых.

Меры по некоторому смягчению денежно-кредитной политики предприняты были, на самом деле, немного ранее: еще в мае текущего года Федрезерв начал сворачивать программу «QE наоборот», прекращая тем самым балансировку своего баланса. Сама экономика США вряд ли требует понижения ставки: ВВП страны растет умеренными темпами, согласно замечаниям регулятора (+2,1% кв/кв за второй квартал по второму чтению, будет еще и третий пересмотр).

Рынок труда стабилен с уровнем безработицы в 3,7%. Последние данные показывали, что число рабочих мест вне с/х сектора в июне выросло на 224 тыс., в то время как в частном секторе занятость расширилась на 191 тыс. Уверенный сектор занятости — важный сегмент для наблюдений ФРС, и здесь пока ровным счетом ничего не беспокоит. Инфляция в США не демонстрирует сильных показателей, но и тут все очень ровно с повышением на 1,4% в июне для стандартного CPI и на 1,6% для базового.

Фактически, снижение процентной ставки — это лобби Белого дома, который хочет подстраховаться и создать в экономике более мягкие условия с тем, чтобы она не пострадала, когда начнется новая волна торговых войн.

Все внимание на комментарии ФРС и Джерома Пауэлла, председателя ЦБ. Если FOMC даст указания на еще одно понижение ставки в скором времени (сентябрь), доллар ослабнет значительно, ориентир — 1,1188-1,1210. Если ФРС сохранит нейтралитет и вся риторика окажется более чем сдержанной, основная валютная пара в моменте «дернется», но в целом останется в области 1,1120-1,1165.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»