ИАЦ «Альпари»: Рынок растет с оглядкой на ФРС США

Российский фондовый рынок в среду продолжил расти, и для индекса МосБиржи это уже пятая подряд сессия в «зеленом». Рублевый индикатор укрепился до 2748 пунктам, но относительно дальнейшей динамики все-таки есть вопросы: вряд ли рынок пробьет 2750 пунктов вверх до того, как инвесторы получат на руки факты по итогам сегодняшнего заседания Федрезерва США. Индекс РТС восстановился до 1359 пунктам, где смотрится неплохо, несмотря на всю вялость рубля. По итогам делового июля индекс РТС снизился с 1401 до 1360 пунктов, а индекс МосБиржи – с 2 801 до 2 740 пунктов. Говорить о падении индексов в августе еще очень рано.

Кстати, о рубле. Совершенно нейтральный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ и нефть в положительной зоне сегодня совсем не интересуют «россиянина», инвесторы предпочитают не рисковать перед важнейшим событием месяца - решением ФРС по ставке. Доллар США к вечеру почти не движется и балансирует около 63,50 руб., евровалюта консолидируется около 70,70 руб. Все колебания участники рынка увидят завтра утром. По итогам вполне благополучного для рубля июля доллар подрос к российской валюте на 52 копейки, а евро потерял 42 копейки.

В лидерах спроса сегодня акции «Лукойла», причем на ровном месте - корпоративных новостей способных так взволновать покупателей, в среду нет. Баррель дорожает, что обычно этого недостаточно. Тем не менее, бумага растет к 5243 руб., максимуму за две недели, и может зацепиться за область 5280-5290 руб.

В акциях «Уралкалия» наблюдается продолжение коррекции, но же на вялых объемах и скорее от отсутствия идей. В идеале, бумага могла бы стабилизироваться в рамках 100-103 руб., откуда в дальнейшем можно было бы продолжить развить уже более устойчивый подъем.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»