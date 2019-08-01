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ИАЦ «Альпари»: Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1145

1 августа 2019

По оценкам ИАЦ «Альпари», на торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику.  В лидера роста британец, который корректируется после нескольких дней падения.  Он восстановился к доллару на 0,35%. На второй строчке находится австрийский доллар (+0,24), на третьей – канадец (0,23%).

Интерес рисковым активам остается ан низком уровне, так как инвесторы не уверены в том, что США и Китай заключат торговое соглашение. Представитель министерства иностранных дел Китая заявил сегодня, что торговые переговоры между Китаем и США могут быть успешны лишь в том случае, если США проявят достаточно искренности.

Пара евро/доллар скорректировалась до 1,1144.  На момент написания обзора евро стоит 1,1149. В июле занятость в частном секторе США выросла сильнее прогнозов. Индекс ADP вырос на 156 тыс. против прогноза 150 тыс.  Рынок проигнорировал отчет, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в ожидании оглашения решения FOMC по монетарной политике. Всплеск волатильности ожидается на американской сессии во время выступления Дж. Пауэлла.

Европейская статистика:

Предварительное значение индекса потребительских цен в еврозоне за июль составило 1.1% г/г (прогноз был 1.1% г/г, предыдущее значение +1.3% г/г).

Безработица в Европе за июнь составила 7.5% (прогноз был 7.5%, предыдущее значение 7.6%).

Индекс розничных продаж в Германии за июнь составил +3.5% м/м, -1.6% г/г (прогноз был +0.5% м/м, +2.7% г/г, предыдущее значение -1.7% м/м, +3.8% г/г).

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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