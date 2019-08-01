ПСБ: Федрезерв впервые с 2008 года снизил ключевую ставку

Федрезерв впервые с 2008 года снизил ключевую ставку на 25 пунктов до 2-2,25%, но глава американского центробанка Дж. Пауэлл в своей пресс-конференции не обнадежил рынки, риторика оказалась более жесткой.

Как мы и ожидали, американский регулятор не нашел веских поводов для более агрессивного снижения ключевой ставки, однако и не дал сигнал к тому, что цикл снижения будет полномасштабным, хотя не исключил еще одного снижения, которое может произойти в ближайшее время. Так, теперь с вероятностью в 61,5% фьючерсы на ставку отражают ее снижение в сентябре. Помимо снижения ключевой ставки ФРС также на два месяца раньше прекратил программу сокращения своего баланса.

Текущее же состояние экономики США можно назвать неплохим, рынок труда и потребительский спрос остаются крепкими, поэтому среди факторов, которые повлияли на решение регулятора помимо слабой инфляции внешние риски: замедление мировой экономики, торговые противоречия. В целом, действия Федрезерва были ожидаемы, однако участники рынков ждали скорее более мягкой риторики относительно будущей монетарной политики, поэтому реакция американских индексов была излишне негативной (снижение на 1,1-1,2%). Действия регулятора сняли излишний позитив, который присутствовал на рынках последний месяц, само же снижение ставки уже было учтено в ценах активов. Тем не менее, внешний фон для мировых рынков сегодня складывается умеренно негативным, инвесторы будут переосмысливать решение ФРС. С точки зрения статистики на мировые рынки может повлиять выход индекса ISM в промышленности США, а также заседание Банка Англии.

Российский рынок акций вчера продемонстрировал небольшой рост благодаря неплохой динамике бумаг нефтегазового сектора. Сегодня же внешний фон не заставляет рассчитывать на возобновление покупок. Цены на нефть снижаются, как и цены на золото, которые просели на фоне укрепления доллара и ФРС, поэтому уязвимо могут выглядеть акции золотодобывающих компаний. Не добавляет оптимизма и появившаяся в СМИ информация об одобрении Комитетом Конгресса США санкций в отношении подрядчиков Газпрома по проекту «Северный поток-2», далее должно последовать голосование в Сенате и одобрение со стороны Минфина. С другой стороны, сегодня инвесторы должны получить дивиденды от Газпрома, часть которых может быть реинвестирована, что окажет поддержку российскому рынку.

Вероятным сценарием на сегодня мы видим возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов. Из корпоративных событий выделим отчетность ММК.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк