ИАЦ «Альпари»: Рубль неоднозначно отреагировал на решение ФРС

В среду, 31 июля, у рубля наконец-то получилось укрепиться, но только по отношению к евро. Доллар пока не хочет сдавать завоеванных позиций. К закрытию торгов курс американского доллара расчётами «завтра» опять вырос, и уже на 16 коп. (+0,25%), до 63,67 руб., а евро упал на 34 коп. (-0,47%), до 70,48 руб.

Комитет по открытым рынкам ФРС в среду принял решение снизить впервые за последние десять лет процентную ставку. Решение полностью совпало с ожиданиями: ставка была понижена на 25 базисных пунктов до 2-2,25%. Однако пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла оказалась разочаровывающей. Пауэлл выступил с очень обтекаемой и осторожной речью, из которой следовало, что ФРС ожидаемо снизил ставку для целей стимулирования экономического роста и в связи с неопределенностью, исходящей преимущественно с мировых рынков. То есть из заявления главы ФРС, равно как и из примерно такого же осторожного сопроводительного комментария регулятора, совсем не следовало, что в США начинается новый цикл снижения процентных ставок.

Теперь в ФРС утверждают, что будут действовать «по обстоятельствам» в зависимости от поступающих экономических сигналов. Кроме того, в комментарии Федрезерва подчеркивалось, что решение о снижении процентной ставки не было принято единогласно: двое членов комитета, в том числе известный критик мягкой монетарной политики Эрик Розенгрен, проголосовали за то, чтобы сохранить процентные ставки на текущем уровне. На этой новости долларовый индекс DXY взлетел на 0,5%, а евро на американской сессии рухнул по отношению к доллару на 0,7%.

Цена нефти сорта Brent в среду понизилась на 0,98%, до $64,17 за баррель. Примечательно, что нефтяной рынок проигнорировал данные американского Минэнерго о снижении коммерческих запасов нефти на 8,5 млн баррелей в сутки, хотя рынок ждал снижения всего на 2,6 млн баррелей в сутки. Скорее всего, негативный фон в среду создало заявление представителей министерства нефти Ирана о том, что Иран вместе с Китаем работают над созданием собственной системы платежей и расчетов за поставки нефти с целью вывода иранской нефти из-под санкций США. А сегодня с утра цена Brent подрастает на 0,15%.

Сегодня на открытии торгов рубль может снова показать разнонаправленную динамику к доллару и евро. Пока сохраняем прогнозы по курсу доллара к рублю в 63-64 руб., а по курсу евро к рублю в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»