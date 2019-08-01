ПСБ: Первое понижение ставки ФРС не обязательно является началом полноценного цикла

Основное внимание участников валютного рынка в последнее время было приковано к позициям ведущих центральных банков. Изменение риторики на более мягкую в течение последних нескольких месяцев заставляло ожидать некоторого снижения процентных ставок, и вчера этот момент настал – Федрезерв впервые с 2008 г. понизил ставку на 25 пунктов (до 2,25%). Помимо этого, ФРС досрочно прекратил программу сокращения баланса, которая должна была продолжаться еще два месяца.

Снижение ставки на минимальный шаг уже полностью было учтено рынком (фьючерсы на ставку на протяжении последнего месяца оценивали вероятность такого сценария в 100%), и основная интрига была сосредоточена вокруг риторики регулятора. Речь Дж.Пауэлла прошла в логичном ключе – глава регулятора заявил, что понижение ставки на данный момент не нужно воспринимать как начало цикла смягчения политики, при этом добавив, что вчерашнее снижение не обязательно станет единственным. На данный момент фьючерсы на ставку оценивают вероятность ее снижения на сентябрьском заседании в 62% (до заседания оценка составляла чуть более 70%). Все это заставляет в ближайшие месяцы более пристально следить за публикуемой макроэкономической статистикой – еще одно понижение вполне возможно и при текущем фоне, однако для большего нужно увидеть более серьезное ухудшение макро данных.

На фоне публикации итогов заседания индекс доллара (DXY) обновил максимумы с 2017 г., подбираясь к отметке в 99 пунктов. Основная группа валют развивающихся стран продемонстрировала умеренное ослабление, а пара доллар/рубль вернулась выше отметки в 63,50 руб/долл. При этом с нашей точки зрения какого-либо принципиального изменения отношения к emerging markets после объявления итогов заседания не произошло.

Итоги заседания Федрезерва воспринимаем для рубля лишь локально негативно. В паре доллар/рубль на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64 руб/долл.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"