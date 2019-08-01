ИК «Фридом Финанс»: Рынок будет отыгрывать итог заседания ФРС

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Динамика была боковой. Лидерами роста стали акции Лукойла (+2,38%) и Мечела (+3,16%). Лидерами снижения, несмотря на хорошую отчетность за 1П, стали акции Сбербанка (-1,06%). Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 63,50.

ММК (+0,57%) отчитается по МСФО за 1-е полугодие. Ожидаем, что во 2-м квартале объем продаж увеличился до $1900 млн на фоне благоприятной конъюнктуры цен. Показатель EBITDA мог составить $480-510 млн, прибыль: $220-230 млн. Компания сохраняет высокую рентабельность основных показателей и почти полную загрузку мощностей. Реакция на отчетность будет, по моему мнению, позитивная. Стоит отметить, что с технической точки зрения, котировки находятся вблизи нижней границы коридора, и вероятен рост в район 46-47 руб. на горизонте 1 – 1,5 месяцев. Также интересен рынок репо в них – бумага привлекается по отрицательной ставке, что означает нехватку их на рынке. Если у игроков возникнут трудности с переносом коротких позиций, объем которых оценивается в 300-400 млн руб., то это дополнительный фактор для роста.

Недельная дефляция составила 0,1%. По большей части, это связано с сезонным фактором – сниженным потребительским спросом. На валютном рынке ситуация спокойная. Инфляционные ожидания, которые ЦБ оценивал как повышенные, по всей видимости, не изменились. В фокусе реакция валютного рынка на заседание ФРС. Пока США не спешат девальвировать доллар, но это не помешает снижению инфляции в России к концу года до ~4,5%.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Валютный рынок будет отыгрывать итог заседания ФРС, реакция ожидается слабая. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2720-2760 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,30-63,80.