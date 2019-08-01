ИАЦ «Альпари»: Российский рынок сегодня может оказаться под давлением

По оценкам ИАЦ «Альпари», в среду большую часть дня торговля нефтью шла в «боковике», в начале американской торговой сессии была даже предпринята попытка роста, но день завершился падением цен. Торги стартовали с $64,8 за баррель марки Brent. В начале торгов в США цена достигла $65,3 – максимума с 16 июля, однако к концу дня цена опустилась до $64,2. Попытка роста последовала после публикации данных Управления энергетической информации США, которые показали снижение запасов нефти за неделю на 8,5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения 2,6 млн баррелей. Затем последовало решение ФРС по ставке. Американский регулятор ожидаемо снизил ее на 0,25 п.п., однако при этом дал понять, что это не является началом целого цикла снижения. Заявление оказалось более жестким, чем ожидал рынок, в результате доллар вырос, а акции и цены на сырье, включая нефть, упали. В ночь на четверг торги черным золотом начались гэпом вниз, цена упала до $63,8, но к утру восстановилась до $64,2. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,6-64,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,8-67,4.

Европейские индексы закрылись накануне разнонаправленно, а американские, после более жесткой, чем ожидалось, риторики ФРС по итогам заседания, снизились. Российский рынок при этом смог завершить день ростом. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,18%, долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,53%. Среди лидеров роста – «Лукойл» (+2,38%) и «Система» (+1,79%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,23%. Утром четверга индексы стран АТР, реагируя на вчерашние заявления ФРС, дружно снижались на 0,1-1,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 980 п., на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. На фоне падения азиатских рынков, и реагируя на вчерашние заявления ФРС, российский рынок сегодня на открытии торгов может оказаться под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2710-2765 пунктов, по индексу РТС — 1345-1375 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие опубликует «ММК».

Иностранные валюты закрылись в среду по отношению к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,6250 руб. (+11,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,5000 руб. (-32,25 коп.). Причиной стало падение евро к доллару с 1,1160 до 1,1060 по итогам заседания ФРС, евро по отношению к доллару обновил минимумы с мая 2017 года. Утром четверга евро продолжил свое падение на мировом рынке. В результате доллар к в начале торгов может показать рост к рублю, а евро продолжит снижаться. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,0-64,3 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»