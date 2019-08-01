ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2720-2750 пунктов

Российские «голубые фишки» в среду торгуются без четкой динамики. Однако, индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2720-2750 пунктов.

Дональд Трамп Федрезерву не указ. Новости в целом плохие. Ставка, как и ожидалось, по федеральным фондам была снижена на 25 базисных пунктов до 2,00-2,25%. Негативом стало то, что в заявлении нет фраз по поводу дальнейшего смягчения. Джером Пауэлл не исключил, что снижение ставки будет разовым. Соответственно, длительный период снижения ставки почти исключен. Ну и в дополнение, переговоры США и Китая завершились без каких-либо результатов. Конечно, рубль по-прежнему интересен для спекулянтов, дивиденды многих компаний хороши, а оценочные мультипликаторы шепчут «покупай». Но август плохой месяц, плюс американо-китайская свара, поэтому, с нашей точки зрения, лучше пока выйти в кэш.

Нефть сорта Brent торгуется по $64,35, понижаясь на 0,43%. Российский рубль без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,8-64,0, евро/рубль – 70,4-70,7. Евро/доллар – 1,103.

Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю. Так, с 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%. Больше всего подешевели огурцы, картофель, морковь и лук. Цены также упали на сахар-песок, подсолнечное масло, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу. С начала месяца инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,7%. Правительство ожидает годовую инфляцию на уровне 4,3%. Прогноз Банка России по инфляции на 2019 составляет 4,2-4,7%. Дефляция в августе в России была достаточно часто, сезонный фактор. Несмотря на это, мы ожидаем годовую инфляцию около нижней границы коридора ЦБ – 4,2-4,3%. Здесь наши прогнозы совпадают с ожиданиями правительства.

Так или иначе, Банк России получил новый аргумент для снижения ключевой ставки. Напомним, российский регулятор в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5% до 7,25%. Решение было принято в рамках рыночных ожиданий.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»