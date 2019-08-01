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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 2 916,7600 руб/1 г золота и 33,5900/1 г серебра

1 августа 2019
ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 916,7600 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,5900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 782,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 117,4900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0300 р. (0,21%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,18%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1900 р. (0,73%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,8100 р. (1,10%).

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