Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 2 916,7600 руб/1 г золота и 33,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 916,7600 руб.

1 грамм серебра - 33,5900 руб.

1 грамм платины - 1 782,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 117,4900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0300 р. (0,21%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1900 р. (0,73%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,8100 р. (1,10%) .

dims

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