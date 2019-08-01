ФРС подталкивает индексы к коррекции

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Рынок негативно воспринял заявление Джерома Пауэлла об отсутствии планов у ФРС возобновлять цикл смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на снижение ставки на 0,25 б.п. по итогам завершившегося заседания. Два члена FOMC проголосовали против этого решения. Глава регулятора назвал шаг по снижению ставки «среднесрочной корректировкой» курса. На этом фоне индекс S&P500 закрылся на уровне 2980 пунктов, скорректировавшись на поддержку и отыграв дивергенцию, возникшую в начале недели.

С опережением рынка вчера снижались высокотехнологический сектор XLK, потерявший 1,5%, и потребительский XLP, просевший на 2,03%. Также после слабой отчетности QCOM вниз ушли производители полупроводников. Чуть лучше рынка был финансовый сектор (-0,49%).

В свою очередь, Дональд Трамп в Twitter, что принятая Федрезервом стимулирующая мера недостаточна.

Технически фьючерс на S&P 500 вышел вниз из канала роста и скорректировался на 23,6% от длины волны ралли, продолжавшегося с 3 июня, к поддержке 2957 пунктов. В моменте индекс отскакивает от этого уровня, однако, если закрепиться выше 3000 пунктов ему не удастся, не исключаем новую волну коррекции, так как локальных разворотных дивергенций все еще нет. В этом случае важен уровень поддержки 2957 пунктов, пробой которого может отправить S&P500 в диапазон 2936–2914 пунктов.

На сегодняшнем премаркете фьючерсы на три основных американских фондовых индекса развернулись вверх. Теперь в фокусе участников торгов продолжение сезона отчетностей, отчет по рынку труда за июль, который выйдет уже в пятницу, а также развитие диалога по внешнеторговым вопросам между США и Китаем.

Межрыночные индикаторы сигнализируют о возможности продолжения коррекции. «Индекс страха» VIX пробил локальное сопротивление на 14,6 пункта и теперь нацелен на 17, потенциал роста составляет 10–14%. Тем временем ралли в долларе ослабляет позиции перекупленного золота, формирующего нисходящую дивергенцию.

Если в четверг S&P500 не удастся закрепиться выше диапазона 2993–3000 пунктов, вероятно возобновление коррекции с тестированием 2957, а в случае пробоя этой отметки не исключаем отката до линии тренда с 26 декабря 2018 года.