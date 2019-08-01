ИАЦ «Альпари»: Доллар целится на 64 руб.

В четверг рубль отступает в паре с долларом США – «американец» получил мощную поддержку от Федрезерва и пока диктует валютному рынку свои правила.

К середине дня доллар торгуется по 63,84 руб. и может подняться к 63,95 руб., особенно если нефть продолжит снижение и оставит рубль без сколько-нибудь выраженной опоры. Пока инвесторы все еще анализируют комментарии ФРС и Джерома Пауэлла и пытаются осознать, как будут складываться мировые монетарные условия далее, американская валюта остается в выигрыше и чувствует себя превосходно. Думали, пришло время похоронить доллар? Как бы не так.

Федрезерв накануне сказал, что одно понижение ставки (под давлением Белого дома, естественно), это еще не начало длительного цикла смягчения денежно-кредитных условий. Экономике не требуется мягкая монетарная политика, макроэкономические параметры выглядят нейтрально и вполне уверенно, поэтому никто не гарантирует, что далее ФРС станет понижать ставку дополнительно. От регулятора ждали откровенно «голубиных» заявлений, но Пауэлл в очередной раз демонстрирует, что не все стоит воспринимать буквально.

Вполне может быть, что доллар без особенного напряжения пройдет в ближайшее время к 64,0 руб. и чуть выше – сейчас это самый вероятный вариант развития событий.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»