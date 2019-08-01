ИАЦ «Альпари»: EURUSD - вероятен тест 1,10

В среду, 31 июля, пара евро/доллар снизилась на 0,72% (80 пунктов), а включая сегодняшний день – на 1,19% (130 пунктов). Евро обвалился к доллару США на американской сессии после оглашения решения Федрезерва по ставкам.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, 31 июля, принял решение снизить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 2–2,25% годовых. Эстер Джордж и Эрик Розенгрен проголосовали за сохранение ставок. Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки нацелено на увеличение инфляции к цели и не является началом длительной серии снижений ставки.

Дополнительным негативным фактором для пары стало резкое снижение пары EUR/GBP. В кроссе мы наблюдали после длительного повышения на неопределённости с Брекзитом.

Запланированная статистика (GMT +3):

С 10:30 до 12:30 вышли индексы PMI для сферы производства от Markit за июль во Франция, Германии, еврозоне, Британии.

В 14:00 в Банк Англии огласит решение по основной процентной ставке, в 14:30 с речью выступит глава ЦБ Марк Карни.

В 15:30 в США выйдут данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, в 13:45 – индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 17:00 – производственный индекс ISM за июль.

Текущая ситуация:

Ожидания с тестом уровня 1,11 оправдались. Цена упала сначала до 112-го градуса, на торгах в Азии – до 135-го градуса.

На часовом графике имеем два основания без «бычьей» дивергенции. Думаю, пока евро не обновит минимум, не стоит ожидать коррекции. И помним за страйк 1,11. На нем было открыто большое количество опционов пут, которые вышли в деньги. Экспирация августовского опциона на фьючерс EUUQ19 состоится 9 августа, а фьючерса – 19 августа. На рынке сохранится высокая волатильность. Будьте готовы к тому, что пара евро/доллар после обновления минимума перейдет в фазу коррекции с последующим восстановлением выше 1,11. Вряд ли текущая ситуация устроит продавцов опционов PUT. По статистике, 80% опционов на момент экспирации остаются вне денег. По прогнозу жду падения до линии D3 – 1,1015.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»