ПСБ: «Медведи» активизировались

В четверг российский фондовый рынок возобновил негативную динамику. Поводом к продажам послужило снижение внешних рынков, прошедшее днем ранее после решения ФРС снизить ставку и комментариев, сопутствовавших решению и показавших отсутствие у регулятора четкой стратегии и уверенности в своем понимании экономики. В глазах инвесторов это повысили уровень неопределенности относительно дальнейших шагов регулятора. В результате еще в среду американские индексы потеряли более 1%. Также негативная динамика наметилась и на рынке энергоносителей, где уже в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 64 долларов. При этом в Европе основные индексы в рамках сегодняшней сессии к вечеру продемонстрировали разнонаправленную динамику, а в США Dow Jones и S&P500 в первые часы торгов отыграли большую часть потерь среды. Однако этого оказалось недостаточно для роста нашего рынка, а негатив с рынка энергоносителей перевесил. В результате к 18.15 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,4%, уйдя ниже 2730 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Сбербанка и Норильского никеля, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Газпромнефть и Татнефть, прибавившие 2,2% и 1,7% соответственно. Отметим, что на российском рынке, на фоне решения ФРС, «медведи» попытались вернуть себе инициативу и отыграть уровень 2730 пунктов. В случае если им это удастся, это может стать техническим сигналом к продажам и возобновлению коррекционных настроений на нашем рынке. Если же индекс МосБиржи удержится выше этой отметки, у рынка появится шанс на дальнейшее восстановление и возвращение к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи рубль, на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей, ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,4%, поднявшись в район 63,9 рубля, евро подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 70,7 рубля. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии пара USD/RUB протестировала сопротивление на уровне 64 рубля, однако пока не смогла закрепиться выше. В случае если «быкам» в долларе удастся преодолеть эту отметку, покупки в американской валюте могут активизироваться, что поспособствует дальнейшему ее росту. В противном случае, часть игроков может начать фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе, что приведет откату и удержанию парой позиций в диапазоне 62,5 – 64 рубля.



Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ