Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рынок начинает продавать

2 августа 2019

Российский фондовый рынок в четверг остался в минусе. Индекс МосБиржи просел к 2723 пунктам, но завтра в движении к 2700 пунктам его ровным счетом ничего не ограничивает. Индекс РТС из-за курсовой качки отступил к 1342 пунктам, движение вниз может с высокой вероятностью продлиться и завтра.

Доллар США набирает силу. Пара доллар/рубль сегодня выросла к 63,89 руб., но видя, как уверенно чувствует себя «американец», 2 августа вполне можно предполагать подъем к промежуточному сопротивлению 64,15 руб. Евро/рубль восстановился к 70,68 руб., завтра есть шанс на продвижение к 71,00 руб.

На нефтяном рынке наметилась коррекция после бурного подъема котировок ранее. Баррель Brent вечером снизился к $63,78, техническая картина позволяет поступать к $63,55, следующий уровень поддержки располагается на 63,45. В целом, среднесрочная картина вполне укладывается в рамки $62-64, как и ранее.

Акции «Сбербанка» сегодня возглавляют список рыночных аутсайдеров. Бумага в третий раз тестирует поддержку на уровне 228,51 руб., и пока торги идут выше, «медведи» не торопятся углублять продажи. Однако велика вероятность сползания в область 227 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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