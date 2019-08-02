ИАЦ «Альпари»: «Добрый» август снова «порадует» инвесторов - нефть и новые американские санкции ударят по рублю

По мнению аналитиков ИАЦ «Альпари», в четверг вечером котировки нефти рухнули. Торги стартовали с отметки $63,9 за баррель марки Brent. В первой половине дня происходили попытки роста до $64,4, которые во второй половине сменились снижением. Около 20:00 (мск) президент США Дональд Трамп написал твит о введении новых 10% пошлин на товары из Китая, и это обрушило рынок черного золота. В течение часа цена пробила ряд уровней поддержки на $62,8, $62,4 и $61,0, и опустилась до $59,9 – минимального значения с 18 июня. К самому концу торгов цене удалось немного отыграть потери, поднявшись к $60,9. В ночь на пятницу цена еще немного поднялась до $62,1, после чего снизилась к $61,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,0-62,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития целого ряда важных уровней поддержки сместился до $59,5-65,3. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на три единицы, до 776 штук.

Европейские индексы закрылись в четверг разнонаправленно, а американские снизились из-за вечернего твита Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары. На этом фоне снизился и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,37%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,00%. Среди лидеров снижения – «Сбербанк» (-1,71%) и «Сбербанк»-преф (-1,58%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,05%. Утром пятницы индексы стран АТР дружно валились на 0,4-2,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 947 п., на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

К истории с торговой войной США и Китая утром добавился второй негативный для российского рынка акций фактор. Стало известно о подписании президентом США указа о второй очереди санкций по «делу Скрипаля». Однако на утро пока не известно, какие именно санкции, из ряда предусмотренных конгрессменами, будут введены в действие. Эта новость окажет серьезное давление на рынок акций при открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2700-2755 пунктов, по индексу РТС — 1330-1355 пунктов. Сегодня «Ростелеком» опубликует отчетность по МСФО за второй квартал.

Из-за падения нефтяных котировок рубль вчера заметно снизился. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,3550 руб. (+73 коп.), обновив максимумы с 18 июня, а европейская валюта выросла до 71,3350 руб. (+83,5 коп.). Сегодня на открытии торгов, дополнительно к нефти, по рублю ударят новые американские санкции. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,8-65,1 руб., для европейской валюты — 70,7-72,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)