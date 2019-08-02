ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги около 2700 пунктов

Российские «голубые фишки» в пятницу в «красной» зоне. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 2700 пунктов.

СМИ узнали о введении новых санкций США против России по «делу Скрипалей». Второй пакет санкций введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщает Politico. Ввода этих мер конгрессмены уже давно добивались от Трампа. Пока непонятно, каких именно сфер коснутся санкции.

Главный международный негатив — планы Трампа ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме $300 млрд с 1 сентября. Нефть сорта Brent торгуется по $61,63, прибавляя 1,87%. Рубль, естественно, также слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,5-64,8 руб., евро/рубль – 71,5-71,8. Евро/доллар – 1,109.

По информации из деловых кругов, выступление бывшего спецпрокурора Минюста и экс-главы ФБР Роберта Мюллера в американском конгрессе, посвящённое его расследованию вероятного «рашагейта» вокруг Дональда Трампа, так и не внесло ясности в вопрос о наличии сговора команды 45-го президента США с какими-либо государственными структурами России в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Прозвучавшие в выступлении Мюллера слова о «русском вмешательстве» никак не были верифицированы, кроме того, выяснилось, что такое вмешательство происходило не только в пользу Дональда Трампа, но и Хиллари Клинтон. Именно эта информация послужила быстрому решению конгрессменов о безлимитном увеличении потолка федерального долга до 30 сентября 2021 года, что позволит действующему президенту США беспрепятственно переизбраться на второй срок в 2020 году.

Если все так, то до американских президентских выборов коррекции на американском рынке акций, а значит, и на emerging markets, не ожидается.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»