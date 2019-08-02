Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 2 886,3701 руб/1 г золота и 32,8500/1 г серебра

2 августа 2019
ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 886,3701 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,8500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 748,5699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 107,2000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,3900 р. (1,04%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (2,20%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,4400 р. (1,88%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2900 р. (0,33%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД
Денис Колокольников, RRG: Наступило время «РЕ» – реконцепции, реновации, редевелопмента
«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги