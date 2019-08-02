Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 2 886,3701 руб/1 г золота и 32,8500/1 г серебра
2 августа 2019
ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 886,3701 руб.
- 1 грамм серебра - 32,8500 руб.
- 1 грамм платины - 1 748,5699 руб.
- 1 грамм палладия - 3 107,2000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,3900 р. (1,04%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7400 р. (2,20%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,4400 р. (1,88%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,2900 р. (0,33%).
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