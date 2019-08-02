Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 2 886,3701 руб/1 г золота и 32,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 886,3701 руб.

1 грамм серебра - 32,8500 руб.

1 грамм платины - 1 748,5699 руб.

1 грамм палладия - 3 107,2000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,3900 р. (1,04%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (2,20%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,4400 р. (1,88%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2900 р. (0,33%) .

dims

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/ СИА /

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