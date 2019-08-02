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ИАЦ «Альпари»: Рубль - идеальный шторм

2 августа 2019

По оценкам ИАЦ «Альпари», доллар США начал август очень бодро, быстро вернув инвесторам понимание, почему финальный летний месяц считается одним из самых сложных для рынков капитала и российской валюты конкретно.

Сегодня днем «американец» поднимался к 65,06 руб., максимуму с 7 июня текущего года. Позже чуть отступил, но пока настрой рынка выглядит вполне однозначным — в пользу доллара. С одной стороны, санкционная тема опять реанимирована, дополнена и приведена в еще более удобный спекулянтам вид. Это риск, об этом мы говорили неоднократно, и его нельзя сбрасывать со счетов, каким бы иллюзорным он не казался. С другой — цены на нефть, потерявшие вчера 7% по баррелю Brent, тоже оставили рубль без поддержки, и сегодняшний коррекционный отскок эту ситуацию никак не нивелирует.

На этой неделе были и не слишком интересный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, и неожиданная риторика Федрезерва, но Трамп с импортными пошлинам в адрес Китая и очередная волна бегства от рисков перекрыли весь информационный фон. Сейчас конъюнктура для «быков» по доллару остается положительной, после пробоя долларом 64,30 руб. ничто уже не мешало ему пройти к 65,05 руб., но энтузиазм чуть угас. Вполне может быть, что пара доллар/рубль ближе к вечеру попытается консолидироваться около 64,80-65,00 руб., но пока у «россиянина» нет шансов на отскок.

Масло в огонь подливает и новый эпизод мировых торговых войн, он уже не за горами. Президент США Дональд Трамп накануне вечером сообщил о намерении ввести с 1 сентября текущего года новые 10% пошлины на китайский импорт, причем весь. Предполагается, что ограничительная мера затронет поток товаров суммой не менее $300 млрд, и она не отменяет тех 25% пошлин, что были внедрены до этого. Президент Си, как говорит Трамп, очень нравится американскому президенту, но договоренностей не исполняет, а потому США должны стимулировать Китай наиболее доступным им способом.

Затянувшиеся и нерезультативные переговоры длиной в семь месяцев — это тоже новый мировой опыт: если сразу дело не двинулось, не имеет смысла тянуть время.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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