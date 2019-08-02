ИК «Фридом Финанс»: Фактор Трампа вновь вышел на первый план

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Отскок рынков в четверг после первого понижения ставки ФРС сменился резкой коррекцией. Она произошла после твита Трампа о введении 10%-ного тарифа на $300 млрд китайского импорта, которые могут быть введены в сентябре. Тем временем, Китай уже пообещал «контрмеры», если США увеличат тарифы. Теперь инвесторы вновь пытаются понять, является ли это решение Трампа первым шагом в серии эскалаций, или переговорной позицией, которая заставит Китай пойти на уступки, а ФРС - на снижение ставки в этом году.



В пятницу фьючерсы на акции в США показывают слабое открытие в преддверии ежемесячного отчета по занятости. Теперь в фокусе рынков продолжение сезона отчетностей, за июльским отчетом по рабочим местам в США в пятницу и за развитием торговых переговоров США и Китая. Фьючерс на S&P 500 пробивает уровень 2857 пунктов и уже тестирует поддержку около 2936. Сценарий со 2-ой волной коррекции реализуется – теперь мы можем нацелиться на 2912 и границу канала с декабря 2018 года. Сегодня важно удержать поддержку на 2936. Разворотных дивергенций пока нет. Многое определится после выхода июльского отчета по рабочим местам в США.

Межрыночные индикаторы показывают уход от риска и рост волатильности, который дошел до своих первых целей. Нефть WTI в четверг потеряла 8%, снизившись до важного уровня - нижней границы большого треугольника на $51. Доходность 10-летних облигаций упала до 1,89%. VIX тестирует уровень 18, в случае его прорыва мы можем увидеть движение в район 20.

Сильнее всего скорректировались банки, энергосектор, ретейлеры, полупроводники. Лучше рынка — коммунальный сектор. «Зелеными пятнами» на рынке оказались отдельные истории роста Microsoft, Visa, MasterCard, Activision Blizzard, MasterCard.

Не исключаем очередную попытку уйти ниже 2936, в случае пробоя ожидаем коррекцию до 2912 и тест аптренда с декабря 2018 года.