Календарь событий будущей недели: ждём укрепления рубля на фоне замедления инфляции

На предстоящей неделе сразу две развитые страны представят первую оценку темпов роста ВВП, а центральный банк ещё одной развитой страны примет решение по процентной ставке. А для россиян очень важно быть начеку в начале недели, чтобы не пропустить очень важное для динамики курса рубля событие. Остановимся подробнее на перечисленном.

Понедельник

В понедельник, 5 августа, Росстат может опубликовать данные по годовой и помесячной инфляции потребительских цен за июль. Напомним, что в июне темпы годовой инфляции резко замедлились, снизившись до 4,7%. Если в июле годовая инфляция не превысит уровня в 4,7-4,8%, то рубль сможет укрепиться. Коридоры торгов для рублёвых пар могут составить на следующей неделе 63-65 руб. за доллар и 70-72 руб. за евро.

Вторник

Во вторник, 6 августа, утро начнется с решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Аналитики ожидают, что наиболее вероятным решением РБА будет сохранение процентной ставки без изменений на уровне в 1%. Напомним, что в этом году РБА снижал процентную ставку уже дважды, в результате чего она упала с 1,5% в начале года до нынешнего 1%. Процентная ставка в Австралии, таким образом, находится на рекордно низком уровне, и её дальнейшее понижение представляется маловероятным. Мы полагаем, что от австралийского доллара на будущей неделе можно ожидать колебаний в диапазоне 0,685-0,69 доллара США за «австралийца».

Среда

В среду, 7 августа, наиболее значимым событием дня станет утренняя публикация данных по промышленному производству в Германии за июнь. Наиболее важными являются данные в помесячном исчислении. Рынок ждёт, что в июне объём промпроизводства в Германии вырос на 0,4% к маю по сравнению с майским ростом на 0,3% к апрелю. Сильные данные могут положительно повлиять на курс евро.

Кроме того, в первой половине дня среды ожидается выступление члена правления Европейского центрального банка Бенуа Кёре, сторонника максимального смягчения денежно-кредитной политики и стимулирования экономического роста в еврозоне за счет низких процентных ставок. Его выступления, особенно в кризисные 2015-2016 годы, нередко были поводом для обвалов курса евро. Мы прогнозируем на следующей неделе движение курса евро к доллару в диапазоне в 1,113-1,116 доллара за евро.

Четверг

В четверг, 8 августа, наше внимание из Старого Света переместится в сторону Азии. С утра Япония представит данные по ВВП за второй квартал 2019 года. Напомним, что в первом квартале текущего года японский ВВП сенсационно вырос на 2,2%, преодолев затяжное падение. Если во втором квартале рынок увидит положительные темпы роста, причем не ниже, чем в первом квартале, у японской иены будет серьезный шанс на укрепление. Ожидаем на следующей неделе увидеть курс доллара к японской иене в диапазоне 108-109 иен за доллар.

Также с утра выйдет порция важной статистики из КНР, а именно – данные по торговому балансу, экспорту и импорту Китая за июль. Напомним, что в июне Китай существенно сократил импорт, экспорт китайских товаров тоже снизился, но не так сильно, как упал импорт. Сказываются последствия торговой войны с США. Наш прогноз по значениям курса доллара к китайскому юаню на будущую неделю находится в рамках 6,88-6,89 юаня за доллар.

Пятница

В пятницу, 9 августа, Великобритания представит первую оценку темпов роста ВВП во втором квартале 2019 года. Рынок ожидает, что ВВП Соединенного Королевства вырос во втором квартале на 1,8% в годовом исчислении так же, как и в первом квартале год-к-году. Мы считаем, что после опубликования этих данных курс британского фунта стерлингов к доллару США может колебаться в коридоре 1,21-1,225 доллара за один фунт стерлингов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»