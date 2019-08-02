ИАЦ «Альпари»: EUR/USD - появились признаки коррекции до 1,1140

В четверг, 1 августа, по итогам дня евро подорожал к доллару на 10 пунктов. Покупатели отыграли потери и вышли в плюс на американской сессии. Стремительному восстановлению котировок способствовали бегство от рисков и рост кросса евро/фунт. На фоне сокращения аппетита инвесторов к риску увеличился спрос на безопасные активы (золото, франк, йена). Нефть сорта Brent подешевела на 7%, до $60,01. Евро подорожал на 70 пунктов как валюта фондирования, потому что упали фондовые индексы.

В четверг президент США написал в твиттере, что с 1 сентября США введут дополнительные 10% пошлины на китайскую продукцию в объеме $300 млрд. Он усилил давление после того, как группа американских переговорщиков завершила в среду возобновившиеся после 3-месячной паузы переговоры. Очевидно, переговоры провались.

В центре внимания участников рынка сегодня отчет по американскому рынку труда. В день пейролса я не делаю прогнозы. Учитывая, что на дневном периоде сформировался пинбар, то лучше быть готом к продолжению роста до 1,1130-1,1145.

В 10:30 в Швейцарии опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за июль.

В 11:30 Британия опубликовала индекс деловой активности в производственном секторе за июль.

В 12:00 еврозона представила индекс цен производителей за июнь и данные об изменении объема розничной торговли за июнь.

В 15:30 Канада и США заявят об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В Штатах выйдет отчет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за июль.

В 17:00 США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль и сообщат об изменении объема производственных заказов за июнь.

В 20:00 Baker Hughes обнародует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»