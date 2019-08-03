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Курсы валют ЦБ РФ на 3 августа: 64,6423 руб/доллар США и 71,7077 руб/евро

3 августа 2019
ЦБ РФ с 3 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,6423 руб.
  • 1 евро - 71,7077 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,1351 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8083 р. (1,27%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2350 р. (1,75%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6475 р. (0,70%).

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