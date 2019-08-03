Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 августа: 2 984,5400 руб/1 г золота и 33,6600/1 г серебра
3 августа 2019
ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 984,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 33,6600 руб.
- 1 грамм платины - 1 756,1600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 953,2600 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
98,1699 р. (3,40%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8100 р. (2,47%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,5901 р. (0,43%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
153,9400 р. (4,95%).
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