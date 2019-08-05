ИАЦ «Альпари»: Участники рынка проигнорировали NFP

По оценкам ИАЦ «Альпари», на торгах в Европе основные валюты демонтируют смешанную динамику. В плюсе торгуются защитные активы (йена, франк и золото), остальные – в минусе. Наибольшие потери к доллару несет новозеландский доллар (-0,65%). Спрос на защитные активы вырос в результате эскалации торговой войны между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп объявил вчера о введении десятипроцентной пошлины на оставшуюся часть китайского импорта объемом $300 млрд.

Причем Трамп пытается нагнетать текущую ситуацию обвиняя во всем Пекин. В Поднебесной пока не спешат комментировать ситуацию. Инвесторы и трейдеры озабочены этой темой, что даже проигнорировали данные по американскому рынку труда, который вышел в 15:30 мск.

В июле в американской экономике было создано 164 тыс. (прогноз был +170 тыс.) Предыдущее значение пересмотрено с 224 тыс. до 193 тыс. Безработица за июль не изменилась и составила 3,7%. Индекс среднего почасового заработка составила +0,3% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,2%). В целом данные вышли неплохие.

Курс евро/доллар незначительно подрос на данных и сейчас снизился к 1,1084. Трейдеры стараются не предпринимать никаких активных действий перед выходными, пока не появится комментарии из Китая по-вчерашнему твиту Трампа.

По ценовой модели на часовом периоде по евро назрела коррекция к росту в район 1,1060 (наиболее актуальный сценарий). В случае падения американских фондовых индексов пара евро/доллар возьмет курс к 1,1125.

Владислав Антон, аналитик ИАЦ «Альпари»