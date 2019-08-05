ПСБ: Негатив к концу недели

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Новостной поток второй половины недели давил, как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. При этом прошел провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent откатилась ниже 63 долларов за баррель. Также сегодня продажи преобладали на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 3,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 вновь снижаются более чем на 1%. В сложившихся обстоятельствах к 18.20 мск. индекс МосБиржи отступил на 1,8%, уйдя ниже 2680 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ММК, ИнтерРАО и Сбербанка, потерявшие более 3,5%. Лучше рынка торговались бумаги Полюса и «префы» Сургутнефтегаза, прибавившие 1,9% и 1,2% соответственно. Российскому рынку так и не удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов, что говорит в пользу продолжения коррекционного снижения. Если «медведям» удастся увести индекс МосБиржи ниже минимума июля, установленного в районе 2665 пунктов, в этом случае ближайшей технической целью снижения будет выступать диапазон 2550 – 2590 пунктов.

На валютной секции Московской биржи российский рубль понес существенные потери. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,5%, достигнув 65,3 рубля, евро прибавил 1,6%, торгуясь в районе 72,5 рубля. Отметим, что преодоление долларом сопротивления на уровне 64 рубля сделало ближайшей целью роста сопротивление на уровне 65,5 рубля, до которого американской валюте удалось дотянуться в течение дня. При этом в рамках следующей недели от этой отметки может быть сформирована коррекционная волна, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе.