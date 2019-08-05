ИАЦ «Альпари»: Очередного раунда падения котировок на российском рынке не миновать

В пятницу котировки нефти пытались отрасти после обвала в четверг, но получилось это у них не очень убедительно. Торги последнего рабочего дня прошлой недели стартовали с $60,9 за баррель марки Brent. К началу американской сессии цены поднялись до $32,7, но в конце дня перешли к снижению, и закрылись вблизи $61,1, лишь немногим выше цены открытия. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на шесть единиц, до 770 штук, однако это не смогло поддержать котировки. Утром понедельника черное золото торговалось чуть ниже уровней вечера пятницы, вблизи $60,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,3-61,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $59,9-65,3.

Большинство западных индексов закрылось в пятницу снижением, реагируя на новый виток торговой войны США с Китаем. Упал и российский рынок, но к причинам добавились новые санкции. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 2,00%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 3,95%. Среди лидеров снижения – «ММК» (-4,63%) и «Сбербанк» (-3,79%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,37%. Утром понедельника рынки стран АТР продолжали дружно падать на 0,9-2,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 901 п., на 1,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение нефтяных котировок, падение азиатских рынков и ставшие известными в субботу подробности новых санкций приведут к очередному раунду падения котировок на российском рынке. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2645-2700 пунктов, по индексу РТС — 1280-1305 пунктов.

Вслед за акциями, из-за санкций в пятницу обвалился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,2725 руб. (+91,75 коп.), обновив внутри дня максимум с 3 июня, а европейская валюта выросла до 72,4775 руб. (+114,25 коп.). Ставшие известными за выходные подробности новых санкций свидетельствуют о том, что был выбран «средний» их вариант, не самый мягкий, но и не самый жесткий. Финансовые санкции касаются запрета американским финучреждениям покупать новый валютный госдолг России, и не касаются рублевых размещений. В то же время нельзя исключать исхода иностранных инвесторов и из рублевых госбумаг, сокращение лимитов «на всякий случай». Рубль сегодня останется под давлением, продолжая отыгрывать тему санкций. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,7-66,0 руб., для европейской валюты — 71,9-73,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»