ИАЦ «Альпари»: Рубль ослабляется на фоне бегства инвесторов из рисковых активов

В пятницу, 4 августа, рубль закрылся в минусе ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,43%, до 65,27 руб., евро/рубль – на 1,6%, до 72,47 руб., фунт/рубль – на 1,6%, до 79,36 руб.

Торги в пятницу открылись ростом по рублевым парам. Российская валюта отреагировала ослаблением на бегство от рисков из-за обострения торговой войны США и КНР, а также новых американских санкций против России.

Возвращение санкционной темы ухудшила позиции рубля еще сильнее. Второй пакет санкций США в рамках «дела Скрипалей» включает ограничения на госдолг. Минфин США пояснил, что новые американские санкции не распространяются на госкомпании. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях.

Дональд Трамп через свой «Твиттер» пытается применить кнут и пряник одновременно, заявив, что дела с Китаем «идут очень хорошо». При этом сначала он запугивает Китай поднять пошлины, ссылаясь на то, что другие страны заключают с американской стороной сделки, чтобы избежать повышения пошлин. Пекин заявил, что предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп с 1 сентября введет 10-процентный тариф на китайские товары.

Торговая война плюс санкции вызвали ослабление рубля против доллара до 65,43 руб. В понедельник трейдеры и инвесторы с утра бегут в защитные активы. Золото обновило свой максимум на $1455 за тройскую унцию. Юань ослабился к доллару на 1,5%, до 7,07. Йена подорожала к доллару на 0,65%, до $0,0094. Нефть торгуется в небольшом плюсе. На спот рынке рубль подешевел к доллару до 65,46 руб. Если пара доллар/рубль не устоит в ближайшие два дня, то рост усилится до 67 руб.

Теперь еще одна негативная новость для рынков: Иран задержал в Ормузском проливе очередной иностранный танкер, по данным Тегерана занимавшийся контрабандой нефти. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt. Вчерашний обвал цен прервал хрупкое ралли, основанное на устойчивом сокращении запасов нефтепродуктов в США, хотя глобальный спрос выглядел шатким из-за торгового спора.

Компания Baker Hughes представила новый отчет по буровым установкам в США. Согласно последним данным, за неделю до 2 августа, количество нефтяных установок сократилось на шесть единиц, до 770 штук. Количество газовых установок увеличилось на две единицы, до 171 шт. С начала года число нефтяных буровых снизилось на 107 штук.

Напряжённость между США и Ираном возрастёт. Штаты будут ещё активнее требовать от союзников участия в военной операции в Персидском заливе, в том числе от Германии. Германия отказывается от участия в военных операциях. Ждем гневных твиттов от Трампа. Рубль сохранит в первой половине дня негативную динамику. Если и будет коррекция по нему, то ближе к вечеру.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»